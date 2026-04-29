Как будет выглядеть Национальный центр «Россия» на месте снесенного Дома Советов

В правительстве Калининградской области в среду, 29 апреля, провели заседание совета по культуре, обсудили и планируемое строительство Национального центра «Россия» на месте снесенного Дома Советов. Концепцию, но не окончательный вариант регионального филиала Центра (сам он находится в Москве) представили на суд членов совета.
Объект внушительного размера хотят построить возле парка на месте Королевского замка. Новое пространство, включая зеленую зону и здание, займет всю площадь от Дворца бракосочетаний до Ленинского проспекта.
Сам центр «Россия» предполагают построить в современном стиле. Вместо крыши — огромная стилизованная волна. Внутри — просторные залы и общественные пространства. Рядом появится открытый амфитеатр под навесом.
Известно, что в «России» может появиться лекторий, многофункциональный зал на 1000−1500 мест, гастрономическая карта России.
Гости из Центра смогут пройти в парк, где высадят деревья и кустарники с травами и цветами. Там организуют ландшафтные экспозиции природных зон России. Вместимость парка — порядка 8 тысяч человек одновременно.
Также рассматривают возможность строительства моста через Московский проспект.
— Давайте поставим себе амбициозную задачу, чтобы в течение 5 лет по программе «80−85» мы этот проект реализовали, — призвал в конце обсуждения губернатор Алексей Беспрозванных.