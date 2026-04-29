Россия не собирается выходить из ОПЕК+.
РФ надеется на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, так как эти договоренности позволяют стабилизировать рынки.
Кремль рассчитывает на продолжение конструктивных контактов с ОАЭ.
Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы рассчитываем на продолжение весьма продуктивных и конструктивных, и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе в рамках энергодиалога.
Мировое сообщество борется с последствиями дефицита нефти, который подстегивают такие преступные действия Киева, как атака на НПЗ в Туапсе.
Киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках.
В Туапсе принимаются меры по ликвидации последствий ЧП, глава МЧС Александр Куренков контролирует процесс на месте.
Вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима.
Специалисты в Туапсе героически борются с последствиями ударов со стороны Киева.
Ведется большая напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей, сотни и сотни специалистов.
Процесс обмена археолога Александра Бутягина был очень сложным, российские спецслужбы провели его успешно.
Кремль объяснил отсутствие военной техники на параде мерами против терроризма.
Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности.
Ограничения, вводимые в отношении некоторой литературы и фильмов, обусловлены необходимостью соблюдать законодательство.
Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона. -
Кремль назвал ограничения в сфере контента прерогативой Минкультуры и других профильных ведомств.
Владимир Путин 29 апреля может провести международный телефонный разговор.