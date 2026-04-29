Причиной катастрофы вертолета в январе 2026 года в Прикамье стал человеческий фактор

Комиссия МАК пришла к выводу, что КВС не имел необходимой подготовки и опыта для самостоятельного управления воздушным судном. В частности, Ильяс Гимадутдинов проходил обучение по дополнительной профпрограмме переподготовки пилотов на вертолете R44, однако не завершил его и не получил свидетельства пилота. В итоге его действия при выполнении полета были обусловлены профессиональной неподготовленностью, переоценкой своих навыков в управлении воздушным судном, а также личной недисциплинированностью — в организме господина Гимадутдинова был обнаружен этиловый спирт. Само воздушное судно, согласно анализу МАК, в полете было работоспособно, а метеорологические условия не препятствовали выполнению полета по правилам визуального полета (ПВП).