В Коркино семья девятилетней девочки получит 30 тысяч рублей за нападение собаки

Суд обязал администрацию Коркинского округа выплатить компенсацию семье ребенка, пострадавшего от нападения бездомной собаки.
Пес набросился на девятилетнюю девочку в конце прошлого года. Школьнице потребовалась медицинская помощь, вдобавок девочка сильно испугалась.
Родители пожаловались в прокуратуру, а там провели проверку.
— Данный факт произошел в связи с ненадлежащим исполнением администрацией Коркинского муниципального округа полномочий по отлову животных без владельцев, — заключили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд, а суд поддержал требование о выплате пострадавшей девочке компенсации.