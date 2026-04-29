В Коркино семья девятилетней девочки получит 30 тысяч рублей за нападение собаки

Администрация Коркинского округа выплатит компенсацию за нападение бродячей собаки.

Источник: Комсомольская правда

Суд обязал администрацию Коркинского округа выплатить компенсацию семье ребенка, пострадавшего от нападения бездомной собаки.

Пес набросился на девятилетнюю девочку в конце прошлого года. Школьнице потребовалась медицинская помощь, вдобавок девочка сильно испугалась.

Родители пожаловались в прокуратуру, а там провели проверку.

— Данный факт произошел в связи с ненадлежащим исполнением администрацией Коркинского муниципального округа полномочий по отлову животных без владельцев, — заключили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд, а суд поддержал требование о выплате пострадавшей девочке компенсации.