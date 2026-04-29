Почему в Волгограде исчезли бумажные льготные проездные на дачу?

Пенсионерка объехала несколько отделений почты, но билетов не оказалось даже там, где они якобы были.
В апреле в Волгограде открылся дачный сезон. С 4 апреля на линии снова вышли сезонные межмуниципальные маршруты с начальными и конечными остановками в Волгограде и Волжском.
Власти города сообщили о том, что дачникам с 20 апреля упростили процедуру приобретения льготных проездных билетов: их можно купить без справки о доходах. «В дачный период, с 1 мая по 31 октября, социальные проездные билеты по льготной цене льготники могут приобрести без учёта дохода и, соответственно, без предоставления справки. Необходимо предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию гражданина», — сообщила пресс-служба мэрии. Такой порядок оформления льготных проездных билетов закреплён в Соцкодексе Волгоградской области.
Однако, как рассказали читатели «АиФ»-НП«, купить бумажный льготный проездной стало практически невозможно. “Узнав, что с 25 апреля уже началась продажа льготных проездных для поездок на дачу, я отправилась в ближайшее отделение “Почты России” на улице Бакинской. Оператор мне сообщила, что проездные будут в понедельник. Но в понедельник мне пояснили, что проездных попросту нет, со склада они не поступали, — пожаловалась журналистам “АиФ”-НП” волгоградская пенсионерка Мария Сергеева. — Рассерженные пенсионеры стали выяснять, когда и у кого можно получить информацию по этому вопросу. Оказалось, что справочную информацию получить можно только, придя в офис.
Почему никто не оповещает волгоградцев, как им теперь покупать проездные? Стали выяснять друг у друга, кто-то сказал, что проездные появились на почте в Краснооктябрьском районе. Приехала туда, но и там проездных не оказалось. А рассерженная сотрудница уже, сорвав голос от крика, сообщила, что вместо 60 билетов им на офис выдали всего десять. Проездных нигде нет. Почему, имея льготу, пожилые люди не могут ею воспользоваться? И почему они должны бегать по городу, охотясь за бумажными проездными?".
В поисках ответов на вопросы читателей журналисты обратились в пресс-службу мэрии Волгограда с просьбой помочь разобраться. В том случае, если волгоградцы по каким-либо причинам не смогли приобрести в отделении «Почты России» или любом ином пункте продаж проездной билет на бумажном носителе, они имеют возможность оформить льготную транспортную карту «Волна», обратившись в любой отдел МФЦ, — ответили «АиФ»-НП«в пресс-службе мэрии Волгограда. — Использование льготной транспортной карты “Волна” избавляет пассажира от необходимости ежемесячного приобретения бумажного проездного билета — достаточно обеспечивать наличие средств на балансе карты. Пополнить его можно через приложение “СбербанкОнлайн”, кассы МУП “Метроэлектротранс”, сервисный центр обслуживания транспортной карты “Волна” или отделения АО “Почта России”. Так же, как и в случае приобретения бумажного проездного билета, в дачный период с мая по октябрь для оформления электронного проездного документа предъявление справки о доходах не требуется».