Опубликована программа открытия паркового сезона в Нижнем Новгороде 1 мая

Парковый сезон стартует в Нижнем Новгороде 1 мая. В этот день в городских парках запланирована большая праздничая программа, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Мероприятия пройдут в Автозаводском парке, парке имени 1 Мая, «Дубки», «Светлоярский» и «Швейцария». Там ожидаются выступления творческих коллективов и кавер-групп, спортивные и настольные игры, мастер-классы, анимация и конкурсы для детей, а в завершении — яркие концерты от известных артистов.
Так, в парке «Швейцария’В парке имени 1 Мая состоится выступление группы “Рок-Острова”.
В парке «Швейцария» запланирована экскурсия, детские интерактивные программы и выступления от вокалистов и музыкальных групп. Днем там выступит специальный гость, духовой оркестр Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева, виртуоз-саксофонист Rude Boy, юные вокалисты Екатерина Ермакова, Денис Макаров, Эвелина Радбиль и Антон Панзин, а вечером на сцену выйдет солист группы «Динамит» Илья Зудин.
В парках Автозаводский, имени 1 Мая, «Дубки» и «Светлоярский» также нижегородцы смогут посетить концерты, мини-гольф, городки, крокет, шаффлборд, «Точная мишень», а также обучение футбольным приёмам.
В Автозаводском парке также можно будет попробовать свои силы в спортивных и настольных играх: петанк, городки, корнхол, «Бункер» и «Монополия», а изготовить собственный брелок в технике декупажа можно будет на творческом мастер-классе.
В парке «Дубки» на центральной площади будут работать локации с играми: сабсоккер, «Большой морской бой» и другими развлечениями на скорость и ловкость. Также гости смогут принять участие в анимационной программе для детей и мастер-классе по созданию значков.
В парке «Светлоярский» посетители смогут сыграть в диско-гольф, баскетбол, аэрохоккей, питчинг и настольный футбол. В это же время запланированы детская анимационная программа и мастер-класс по изготовлению магнитов на центральной аллее.
0+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области.