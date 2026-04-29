Популярная утренняя электричка Красноярск — Дивногорск будет ходить чаще этим летом

С 1 мая популярный утренний электропоезд Красноярск — Дивногорск, ранее курсировавший только по субботам и воскресеньям, будет совершать рейсы ежедневно, кроме понедельника, а с 1 июня — во все дни недели без исключения.
Отправление со ст. Красноярск в 9:09, прибытие в Дивногорск в 10:16. Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие на ст. Красноярск в 11:29.
Изменения в расписании будут действовать до 31 августа.
Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» или, воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».