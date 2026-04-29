Липецкие энергетики взыскали долг с «дочки» «Эко-культуры»

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». По итогам 2025 года общество получило чистый убыток в размере 1,17 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем в 2024-м (303,2 млн руб.). Выручка предприятия при этом сократилась на 5,2% — с 7,65 млрд до 7,25 млрд руб. Земельный банк — 86,21 га.