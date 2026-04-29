Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаке БПЛА на промышленный объект в Прикамье

Утром 29 апреля жителям Перми начали приходить смс-сообщения о беспилотной опасности. Вскоре по всему городу были включены сирены. Об атаке беспилотников также сообщили по телевизору и по всем интернет-каналам оперативных служб.

Источник: "Российская газета"

Одновременно с этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в соцсетях разместил информацию о том, что совершен налет вражеского беспилотника на одну из промышленных площадок Пермского муниципального округа.

Глава региона также сообщил, что пострадавших нет, работники предприятия эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

Ближе к полудню было официально объявлено о том, что режим «беспилотной опасности» снят. Пермский аэропорт Большое Савино продолжил работу в обычном режиме.

