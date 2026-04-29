«Бессмертный полк» в Красноярске пройдет в очном формате

В Красноярске акцию «Бессмертный полк» решили провести очно — колонна пройдет по правобережью, а сбор состоится рядом со стелой «Город трудовой доблести». Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков после встречи с активистами движения и «Волонтерами Победы».
В 2025 году в акции по всему региону приняли участие больше ста тысяч жителей. О героях каждой семьи. При этом принять участие можно и в других форматах — например, в социальных сетях и мессенджерах.
Напомним, что сама акция зародилась в 2011 году в соседнем Томске. Ее инициаторами стали местные журналисты, вышедшие в День Победы на улицы города с портретами своих воевавших родных.
Тем временем кемеровчане, как пишет сайт Vse42.ru, обратили внимание на то, что в центре повсюду появляются алые флаги.