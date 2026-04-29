30 апреля простятся с погибшим в зоне СВО офицером нижегородского СК

Церемония прощания с подполковником юстиции Игорем Индисовым пройдет 30 апреля на Шелокшанском кладбище под Кстово.

Прощание с Игорем Александровичем Индисовым состоится завтра, 30 апреля, в 14:00 на Шелокшанском кладбище Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области. Бывший сотрудник ведомства погиб 20 апреля 2026 года при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике.

Игорь Индисов посвятил службе в органах Следственного комитета 16 лет, работая в отделе криминалистики с 2009 по 2025 год. Коллеги вспоминают подполковника юстиции как отзывчивого товарища и настоящего профессионала своего дела. У погибшего офицера остались четверо детей — дочь и трое сыновей.