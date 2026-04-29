Майские праздники длиннее не станут: в Госдуме объяснили причину

Волгоградцы могут учесть на будущее решение депутатов при планировании выходных весной и на Новый год. Идея сделать длинные майские праздники за счет новогодних выходных снова всплыла — и сразу вызвала споры. Одни за, другие против. В Госдуме объяснили, почему такие изменения пока не проходят.
С предложением выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, — пишет «МК». Он считает, что россиянам было бы удобнее отдыхать в мае подольше, а часть зимних каникул можно сократить.
Но в парламенте напомнили: график выходных каждый год утверждает правительство, и там учитывают не только желания людей, но и нагрузку на экономику. Как пояснил глава комитета по труду Ярослав Нилов, любые дополнительные выходные — это расходы для бюджета.
В этом году схема уже определена: россияне отдыхают 1−3 мая, затем работают пять дней, после чего снова выходные — 9−11 мая. В разные годы календарь меняется, но кардинально его не перекраивают.
По словам депутата, спор о длинных праздниках идет давно. Перед Новым годом все хотят больше зимних выходных, а к маю — наоборот. Совместить оба варианта не получается.
В итоге никаких новых решений сейчас нет. Законопроекты о переносе выходных ранее не поддержали, и в комитете таких инициатив тоже не рассматривают. Значит, привычный порядок сохранится.
