Около 200 чихуахуа погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

При пожаре в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе Нижнего Новгорода погибло около 200 собак. Со слов хозяев, это были собаки породы чихуахуа, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На момент приезда спасателей постройка горела на площади 50 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 30 человек и шесть единиц техники.
Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.
