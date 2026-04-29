Дорогу к Светлогорску и Янтарному откроют осенью 2026 года

На Приморском кольце в Калининградской области строители приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

Источник: KaliningradToday

Речь идёт о 12-километровом участке между развязками на Светлогорск и Янтарный. Как только работы завершатся, дорогу можно будет открывать — это случится осенью этого года.

Сейчас на объекте финишная стадия. До этого подрядчик — компания «ВАД» — устроил дренажные системы, насыпи, слои из песка и щебня, уложил нижние слои асфальтобетона. Остаётся сделать разметку, поставить знаки и благоустроить полосу отвода. На 12,44 километра дороги приходится три разноуровневых развязки, пять путепроводов и мост.

Это только первый из пяти этапов строительства VII и IX очередей Приморского кольца. Второй этап (почти 6 км к Янтарному) готов на 22%, третий и четвёртый (17 км с подъездами к посёлкам Янтарное и Донское) — на 42%. Все работы, включая оставшиеся этапы, планируют закончить к 2028 году.

Когда построят всё, появится непрерывная четырёхполосная трасса длиной 35,44 километра от развязки Калининград — Светлогорск до развязки Переяславское — Круглово. Разрешенная скорость — 120 км/ч. Власти рассчитывают, что новая дорога сделает побережье привлекательнее для туристов, а сам регион — удобным транспортным узлом.

