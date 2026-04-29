Производство крахмала в Азове запустят в 2027 году

Новый завод будет выпускать крахмал и продукты на его основе: нативный и модифицированный крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Производительность составит 1,3 тыс. т в сутки, годовая мощность переработки сырья — 420 тыс. т семян кукурузы, объем выпуска продукции — 380 тыс. т в год.