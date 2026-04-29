Глава Таганрога сообщила о завершении аварийных работ на Донском водоводе

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении работ на Донском водоводе. Обновленная информация поступила сегодня, 29 апреля.
— Водоканал завершил работы. В настоящее время идет постепенное заполнение системы водой. В некоторых районах города водоснабжение уже восстановлено. До конца текущих суток вода вернется в дома таганрожцев, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Напомним, плановые работы на трех участках Донского технического водовода выполняли с 27 апреля. В частности, ремонт потребовался на коммуникациях в хуторе Пятихатки, в селе Приморка, а также на территории городских очистных сооружений.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.