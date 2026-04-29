Комитет госконтроля пришел с проверкой в Национальный аэропорт «Минск»

Во время проверки сотрудники ведомства изучат ряд вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, законностью и эффективностью распоряжения имуществом. Обратят внимание и на вопросы инвестиционной деятельности предприятия, на законность использования полученных бюджетных средств, средств государственных фондов и государственной поддержки. Будут изучены вопросы соблюдения сроков выплаты зарплаты и иных выплат, а также соблюдения требований законодательства, которые регламентируют проведение закупок товаров (работ, услуг).