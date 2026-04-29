Комитет госконтроля пришел с проверкой в Национальный аэропорт «Минск»

Комитет государственного контроля пришел с проверкой в Национальный аэропорт «Минск».
Во время проверки сотрудники ведомства изучат ряд вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, законностью и эффективностью распоряжения имуществом. Обратят внимание и на вопросы инвестиционной деятельности предприятия, на законность использования полученных бюджетных средств, средств государственных фондов и государственной поддержки. Будут изучены вопросы соблюдения сроков выплаты зарплаты и иных выплат, а также соблюдения требований законодательства, которые регламентируют проведение закупок товаров (работ, услуг).
В Комитете госконтроля заявили, что особое внимание будет уделено вопросам, связанным с качеством сервиса и оказываемых услуг для белорусов. Как отметили в ведомстве, граждане могут отправить в чат-бот КТК данные про деятельность проверяемого предприятия.
Ранее КГК пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома. Также ведомство начало проверку предприятия «Зеленстрой» самого большого района Минска.
Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
А еще синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.