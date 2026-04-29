На Приморском кольце под Калининградом начали укладывать финишный слой асфальта

Компания «ВАД» приступила к укладке верхнего слоя асфальтобетона на 12-километровом участке Приморского кольца между развязками на Светлогорск и Янтарный. Этот отрезок готовят к сдаче в 2026 году.
Работы стартовали в апреле с открытием дорожно-строительного сезона. Участок длиной 12,44 километра включает три разноуровневые развязки, пять путепроводов и мост. В конце прошлого года «ВАД» сообщал о высокой степени готовности объекта. Тогда же компания анонсировала монтаж освещения, установку шумозащитных экранов и барьерных ограждений.
«Укладка верхнего слоя — это финишная прямая, — объясняет руководитель строительного управления АО “ВАД” по Калининградской области Олег Надеждин. — После неё останется нанести разметку, установить знаки и закончить благоустройство полосы отвода. Дорогу можно будет открывать». На этом участке строители планируют завершить все работы к осени 2026 года.
«ВАД» выступает генподрядчиком строительства VII и IX очередей Приморского кольца Калининграда. Работы разделены на пять этапов. Готовность второго этапа (5,75 км к Янтарному) составляет 22%. Третий и четвёртый этапы (подъезды к посёлкам Янтарное и Донское, в сумме 17,25 км) готовы на 42%. Полностью завершить все этапы намерены к 2028 году.
В итоге появится новый участок трассы протяжённостью 35,44 километра — от развязки Калининград — Светлогорск до развязки Переяславское — Круглово с подъездами к Янтарному и Донскому. Новая четырёхполосная дорога будет соответствовать категории 1Б с расчётной скоростью 120 километров в час. Как ожидается, маршрут повысит туристическую привлекательность побережья и укрепит роль региона как транспортного хаба.