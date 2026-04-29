В клинической больнице Калининграда впервые удалили аденому предстательной железы с помощью лазера

В урологическом отделении Калининградской областной клинической больницы впервые в регионе выполнено удаление аденомы предстательной железы с помощью лазера.
Как рассказали в региональном минздраве, отличие новой методики заключается в минимально инвазивном удалении аденом предстательной железы любых размеров. Вместо классической открытой операции хирурги работают через естественные мочевыводящие пути. Лазерный луч через тонкий эндоскоп разрезает ткани аденомы, не затрагивая здоровую капсулу простаты, а кровопотеря минимальна.
«Для пациента выгода очевидна: вместо недель в стационаре и месяцев ограничений — всего 3−4 дня в больнице без катетера и дренажей». — отметили в минздраве.
Хирург Владислав Мусохранов из московской ГКБ имени Демихова в формате мастер-класса передал практические навыки местным врачам.
В Областной клинической больнице планируется проводить такие вмешательства еженедельно. Обратиться в больницу для получения помощи может любой житель региона с направлением от лечащего врача.