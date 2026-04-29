Госстандарт запретил в Беларуси пирожное «Картошка»

В Госстандарте сообщили, что в составе пирожных обнаружили консервант сорбат калия Е202. Эта пищевая добавка была заявлена в маркировке и сама по себе относится к допустимым, однако испытания показали превышение нормы: 2363,2 мг/кг при допустимом уровне 2 г/кг. То есть показатель оказался выше нормы в 1,18 раза.