Госстандарт запретил в Беларуси пирожное «Картошка»

С 30 апреля Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) запретил продавать в Беларуси пирожные «Крошка-Картошка» российского производства. Причиной стало превышение допустимого уровня консерванта — сорбата калия. Правда, отчаиваться не стоит.

Источник: Смартпресс

Подчеркнём: речь идёт не о всех пирожных, а о конкретной продукции ООО «Лима» из Воронежской области России. Поставщиком на территории Беларуси указано ООО «Витрум плюс» из Червенского района Минской области.

По данным предписания, пирожные не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В Госстандарте сообщили, что в составе пирожных обнаружили консервант сорбат калия Е202. Эта пищевая добавка была заявлена в маркировке и сама по себе относится к допустимым, однако испытания показали превышение нормы: 2363,2 мг/кг при допустимом уровне 2 г/кг. То есть показатель оказался выше нормы в 1,18 раза.

Сорбат калия Е202 — пищевой консервант. Его добавляют в продукты, чтобы замедлить рост плесени, дрожжей и других микроорганизмов и продлить срок годности. Сам по себе Е202 разрешён к использованию в пищевой продукции, но только в пределах установленных норм.

В отношении продукции решили ввести сразу несколько мер: предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения, прекращение действия документов об оценке соответствия, а также изъятие из обращения.