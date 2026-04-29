Воронежские ГАИшники помогли попавшему в беду дальнобойщику

28 апреля примерно в 9:30 на 636 километре автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе инспекторы ДПС Роман Авдеев и Алексей Быханов обратили внимание на стоявший на обочине с включённой аварийкой грузовик MAN. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
40-летний водитель рассказал, что машина заглохла из-за поломки топливной системы, и больше не заводилась. А проезжавшие мимо автомобили для оказания помощи не останавливались. Сотрудники ГАИ на патрульной машине довезли водителя до ближайшего автомагазина, где он купил необходимые запчасти для ремонта. Затем стражи порядка помогли починить машину, и мужчина продолжил свой путь.
Автоинспекторы призывают водителей в случае непредвиденной ситуации на дороге звонить по номеру «112» или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.