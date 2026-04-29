Воронежские ГАИшники помогли попавшему в беду дальнобойщику

40-летний водитель рассказал, что машина заглохла из-за поломки топливной системы, и больше не заводилась. А проезжавшие мимо автомобили для оказания помощи не останавливались. Сотрудники ГАИ на патрульной машине довезли водителя до ближайшего автомагазина, где он купил необходимые запчасти для ремонта. Затем стражи порядка помогли починить машину, и мужчина продолжил свой путь.