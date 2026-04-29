Памятник князю Владимиру в Калининграде: 10 лет ожидания и 10,5 метра высоты

Источник: Янтарный край

В Калининграде на совете по культуре при губернаторе согласовали внешний вид памятника князю Владимиру. Монумент высотой 10,5 метра (из них 6 — сама скульптура) появится у Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы. Открыть его планируют 6 июня.

Идея установить памятник в центре города появилась ещё осенью 2015 года. Тогдашний глава Калининграда Александр Ярошук заявлял, что это его инициатива, а место лично одобрил патриарх Кирилл. На постамент и благоустройство территории из городского бюджета выделили 5,7 миллиона рублей. Сам монумент обещали возвести на частные пожертвования — скульптор Владимир Суровцев тогда оценивал работы в 16−20 миллионов.

Но памятник так и не появился. Сначала не хватало спонсорских средств. Потом, в 2017 году, участок площадью 2,2 тысячи квадратных метров передали в безвозмездное пользование Калининградской епархии. На постаменте установили крест, который простоял там долгие годы. В 2023 году, когда регион возглавлял Антон Алиханов, сообщалось, что памятник уже изготавливают, а скульптор устраняет замечания епархии.

И вот спустя десять лет эскиз наконец согласован. Подготовительные работы на месте уже завершили: площадку залили бетоном, установили ступеньки. Сейчас остаётся отлить и доставить монумент. Если сроки соблюдут, памятник князю Владимиру появится в центре Калининграда уже через пять недель.

