Совфед одобрил проект о создании игорной зоны на Алтае

Совфед одобрил проект о создании игорной зоны в Республике Алтай.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.

Документ разработан правительством в соответствии с указанием президента России о внесении изменений в законодательство, предусматривающих создание игорной зоны в республике.

В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Игорная зона «Золотой берег» в Крыму находится в стадии строительства.

Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщал, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории, с жесткими правовыми рамками и госконтролем, подчеркивал глава региона.

По предварительным оценкам, игорная зона создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение социальных вопросов, говорил Турчак.

