Эксперт объяснил, как правильно подготовить и высадить рассаду в теплицу и открытый грунт

Работа на грядках начинается задолго до того, как растения отправятся в теплицу или на участок. По словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, готовить рассаду начинают за неделю-две до высадки: ориентируются на состояние саженцев, прогноз и риски ночных заморозков.
«У растений должен быть упругий ствол и несколько насыщенно‑зеленых листьев. Томаты обычно достигают 5−8 листьев, перцы — 6−10. Температура для теплолюбивых культур должна держаться не ниже +15°С днём и +10°С ночью, а почва прогреться минимум до +15°С», — пояснил Фаустов.
Закаливание и сокращение полива.
Чтобы растения легче перенесли смену условий, их постепенно приучают к воздуху и солнцу. Сначала на 2−3 часа приоткрывают форточку, следя, чтобы температура не падала ниже +10…+12°С. Затем рассаду начинают выносить на улицу или в теплицу, увеличивая время пребывания.
«Когда растения могут провести на воздухе целый день, их стоит приучать к солнцу. За пару дней до высадки можно оставлять рассаду на улице круглосуточно, если нет угрозы заморозков», — отметил эксперт.
За 3−4 дня сокращают полив — это стимулирует развитие корней. Накануне пересадки, наоборот, землю обильно увлажняют, чтобы корневой ком не рассыпался.
Как подготовить теплицу и высадить растения.
Перед высадкой землю в теплице перекапывают, удаляют остатки растений и проливают горячим раствором медного купороса. После прогрева почвы можно сеять сидераты, а затем запахать их как удобрение.
Для универсального грунта смешивают садовую землю, компост или перегной и песок либо торф. Состав корректируют под культуры: огурцам добавляют органику, томатам — суперфосфат и сульфат калия, а перцам и баклажанам — фосфор и микроэлементы.
«Томаты можно заглублять почти до листьев. Перцы и баклажаны сажают только на ту же глубину, иначе стебель загниёт», — подчеркнул Фаустов.
В теплице растения лучше рассадить так:
томаты — ближе к дверям и форточкам, им важна вентиляция; перцы и баклажаны — в самой тёплой части; огурцы — в зоне повышенной влажности, например, у северной стены.
Посадка в открытый грунт.
Грядки перекапывают за неделю. В глинистую землю добавляют песок, в песчаную — компост. За день до посадки лунки проливают «Фитоспорином» или слабой марганцовкой.
Схемы посадки:
капуста — с заглублением до первых листьев, по 50 см между растениями; тыква — от 70 до 200 см в зависимости от сорта; кабачки — 70×70 или 90×90 см; лук‑порей — в бороздки 10−15 см, через 15 см.
Как ухаживать после пересадки.
Первые недели поливают редко — раз в 5−7 дней, по 1−2 литра. С началом роста и цветения полив увеличивают до 2−3 раз в неделю. Удобрения вносят через две недели: сначала азотные, затем фосфорно‑калийные.
В теплице важно поддерживать +22…+25°С днём и +16…+18°С ночью, проветривать и при необходимости включать досветку. В открытом грунте грядки мульчируют соломой или травой.
Небольшое увядание в первые дни — нормальная реакция. При длительной потере тургора растения притеняют, опрыскивают антистрессовыми препаратами и на ночь накрывают бутылками.