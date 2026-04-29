На красноярские улицы вывели ручные пылесосы и начали мыть памятники

В Красноярске улицы начали убирать с помощью ручных пылесосов. О выводе машин на работу в этом сезоне рассказали в мэрии.
«Городские службы приступили к уборке общественных пространств и улично-дорожной сети. С помощью техники рабочие убирают мусор из самых труднодоступных мест: из-под урн, лавочек, клумб и стыков тротуарной плитки», — пояснили в пресс-службе.
Также перед майскими праздниками в городе начали мыть памятники. Некоторые монументы моют водой из шланга под напором или используют для этого автовышку. Также рабочие вручную моют мемориальные плиты.
Напомним, завтра, 30 апреля, в Красноярске пройдет субботник. Его решили провести в необычное время — после окончания рабочего дня.