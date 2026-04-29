Жителей Гуково предупредили об отключении воды 12 и 13 мая

В городе Гуково и близлежащих населенных пунктах Красносулинского района временно остановят водоснабжение. Отключение продлится 24 часа — с 08:00 12 мая до 08:00 13 мая. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.