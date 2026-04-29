Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Гуково предупредили об отключении воды 12 и 13 мая

Источник: Коммерсантъ

В городе Гуково и близлежащих населенных пунктах Красносулинского района временно остановят водоснабжение. Отключение продлится 24 часа — с 08:00 12 мая до 08:00 13 мая. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной станут плановые ремонтные работы на ГГВ и городских разводящих сетях. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

В зону отключения, помимо Гуково, попали х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский, ст. Замчалово, х. Марс, х. Платово, х. Васецкий, х. Бобров, х. Украинский и х. Гуково.