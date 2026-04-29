Вода для жителей Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 400 тонн воды для жителей Донбасса направил Российский Красный Крест в 2025 году.
Рассказал глава РКК Павел Савчук.
«В 2025 году было очень много запросов на воду, и более 400 тонн воды мы направили [в Донбасс]. Это больше 85 тысяч пятилитровых бутылок чистой питьевой воды, потому что, конечно, доступ к чистой питьевой воде является одним из самых ключевых для благополучной и здоровой жизни человека», — сказал Павел Савчук.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
