Волонтёры рассказали о подготовке к масштабным поискам семьи Усольцевых

Пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала корреспонденту krsk.aif.ru о плановой подготовке волонтёров к тёплому сезону, в который должны стартовать масштабные поиски Усольцевых.
По словам специалиста, добровольцы повторяют методики и закрепляют правила обращения с оборудованием — всё это пригодится в поисках пропавшей в Кутурчинском Белогорье семьи и других людей, которые в тёплую погоду нередко теряются в тайге.
Сколько конкретно человек примет участие в поисках Усольцевых, сказать пока невозможно: это число будет установлено, когда место исчезновения семьи освободится от снежного плена и Следственный комитет объявит о дате начала операции.
Но уже сейчас понятно, что Сергея, Ирину и Арину будет искать только часть добровольцев.
«Впереди — тёплый сезон, люди потянутся в лес, и, конечно, в таких условиях мы не можем отправить весь отряд на поиск в Кутурчин», — говорит Серафима Чооду.
Что же касается оборудования, которое планируют применять волонтёры, то БПЛА в Белогорье точно привезут.
«Беспилотники экономят силы и ресурсы. Сейчас отряду особенно поможет беспилотный комплекс от “Центра поиска пропавших людей Красноярского края”, который позволяет вести работу пилоту и аналитику автономно в течение трёх суток. С ним мы выезжали на место 17−19 апреля», — отмечает пресс-секретарь.
Весенние поиски, по словам специалиста, имеют свою специфику. Корректировки в процесс могут внести погодные условия: перепады температур влияют на возможности людей и техники, растительность мешает просматривать местность с воздуха.
Есть особенности и у поисков, возобновившихся спустя продолжительное время. Следы и артефакты — если они были — за несколько месяцев могут исчезнуть.
