Гурьевские власти ищут подрядчика на ремонт кровли ДК в Петрово, работу которого приостановила прокуратура

Власти Гурьевского района объявили аукцион на ремонт кровли Дома культуры посёлка Петрово. Стартовая цена — 7,57 млн рублей, информация размещена на сайте госзакупок.
Подача заявок стартовала 27 апреля. Последний день — 5 мая.
Все работы должны быть завершены к 1 августа 2026 года. Гарантия на объект составляет три года. В проекте контракта особо подчёркивается, что его цена не подлежит дальнейшей индексации.
В ходе ремонта кровли подрядчику предстоит также отремонтировать кирпичную кладку вентиляционных каналов, швы между железобетонными плитами, установить пароизоляцию, утепление и выполнить другие работы.
В посёлке Петрово Гурьевского района приостановили работу Дома культуры после проверки прокуратуры.