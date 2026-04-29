Гурьевские власти ищут подрядчика на ремонт кровли ДК в Петрово, работу которого приостановила прокуратура

Стоимость контракта — 7,57 млн рублей.

Власти Гурьевского района объявили аукцион на ремонт кровли Дома культуры посёлка Петрово. Стартовая цена — 7,57 млн рублей, информация размещена на сайте госзакупок.

Подача заявок стартовала 27 апреля. Последний день — 5 мая.

Все работы должны быть завершены к 1 августа 2026 года. Гарантия на объект составляет три года. В проекте контракта особо подчёркивается, что его цена не подлежит дальнейшей индексации.

В ходе ремонта кровли подрядчику предстоит также отремонтировать кирпичную кладку вентиляционных каналов, швы между железобетонными плитами, установить пароизоляцию, утепление и выполнить другие работы.

В посёлке Петрово Гурьевского района приостановили работу Дома культуры после проверки прокуратуры.