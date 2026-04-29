Петербуржцам начали приходить фейковые штрафы за парковку

Жителей Петербурга предупредили о фейковых штрафах за парковку, которые начали рассылать мошенники. Схема простая: аферисты шлют потенциальным жертвам СМ-ки, где содержится вредоносная ссылка на срочную оплату автостоянки. Мошенники запугивают тем, что требуют рассчитаться как можно быстрее, чтобы «избежать удвоения штрафа». Как пишет Moika78.ru со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, таких примеров в городе уже много.
— В полиции напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить данные своих банковских карт. А проверить, пришел ли вам штраф, всегда можно на официальных ресурсах: в «Госуслугах», приложении ГАИ. В личном кабинете будет и постановление, и его номер, а также фотография нарушения и реквизиты для оплаты штрафа, — сообщает издание.
Кроме того, подозрительного отправителя СМС лучше всего заблокировать, чтобы больше не получать сомнительные сообщения.