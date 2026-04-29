В Калининградском музтеатре уточнили дату прощания с Валерием Лысенко

О смерти Валерия Лысенко стало известно в понедельник, 27 апреля. Заслуженный деятель искусств России, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, обладатель многочисленных наград и основатель Калининградского областного музыкального театра скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни.