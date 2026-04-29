Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском музтеатре уточнили дату прощания с Валерием Лысенко

Основатель музтеатра скончался на 84-м году жизни 27 апреля.

Прощание с основателем и президентом Калининградского областного музыкального театра Валерием Лысенко состоится в четверг. Об этом сообщается на странице театра «Вконтакте».

«Прощание с Валерием Ивановичем Лысенко пройдет 30 апреля в 11:00 в Музыкальном театре по адресу: пр-кт Мира, 87», — говорится в сообщении.

О смерти Валерия Лысенко стало известно в понедельник, 27 апреля. Заслуженный деятель искусств России, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, обладатель многочисленных наград и основатель Калининградского областного музыкального театра скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни.