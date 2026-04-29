Воронежские врачи удалили огромную опухоль 15-летней девочке

В марте в детскую больницу № 2 обратились 15-летняя девочка с родителями. Незадолго до этого подросток начала жаловаться на тянущие боли, а также заметила, что живот постепенно увеличивается в размерах.
Врачи провели обследование и выявили опухоль брюшной полости, которая, предположительно, исходила из правых придатков. По размерам новообразование соответствовало объёму живота при доношенной беременности.
В такой ситуации специалисты направили девочку в перинатальный центр ВОКБ № 1. По словам врачей это очень редкая патология. Подобные кисты составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.
Врачи приняли решение об экстренном удалении образования с помощью лапароскопии — через небольшой прокол в передней брюшной стенке. Этот метод позволяет избежать обширных разрезов, что снижает риск осложнений, а также ускоряет процесс восстановления.
Операцию выполнили врачи отделения гинекологии № 4. Они удалили доброкачественное образование гигантских размеров, при этом сохранив репродуктивное здоровье пациентки. Уже через четыре дня девочку выписали из больницы.