Воронежские врачи удалили огромную опухоль 15-летней девочке

Гигантскую кисту удалили методом лапароскопии.

Источник: Комсомольская правда

В марте в детскую больницу № 2 обратились 15-летняя девочка с родителями. Незадолго до этого подросток начала жаловаться на тянущие боли, а также заметила, что живот постепенно увеличивается в размерах.

Врачи провели обследование и выявили опухоль брюшной полости, которая, предположительно, исходила из правых придатков. По размерам новообразование соответствовало объёму живота при доношенной беременности.

В такой ситуации специалисты направили девочку в перинатальный центр ВОКБ № 1. По словам врачей это очень редкая патология. Подобные кисты составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.

Врачи приняли решение об экстренном удалении образования с помощью лапароскопии — через небольшой прокол в передней брюшной стенке. Этот метод позволяет избежать обширных разрезов, что снижает риск осложнений, а также ускоряет процесс восстановления.

Операцию выполнили врачи отделения гинекологии № 4. Они удалили доброкачественное образование гигантских размеров, при этом сохранив репродуктивное здоровье пациентки. Уже через четыре дня девочку выписали из больницы.