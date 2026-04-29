В Красноярске 9 мая состоится очное шествие «Бессмертного полка»

Акция состоится на правобережье — у стелы «Город трудовой доблести».

В Красноярске организаторы приняли решение провести акцию «Бессмертный полк» в День Победы в традиционном уличном формате. Вместе с активистами движения и «Волонтёрами Победы» уже началась подготовка к шествию. Об этом сообщил глава региона Михаил Котюков.

Участники согласовали маршрут в Красноярске, обсудили меры безопасности и дополнительные активности по ходу движения колонны. Как и в прошлом году, акция состоится на правобережье — у стелы «Город трудовой доблести».

Год назад в шествии по всему краю приняли участие более ста тысяч человек. Организаторы уверены, что земляки вновь поддержат этот трогательный проект, хранящий память о героях каждой семьи.

Ранее мы сообщали, что Красраб перекроют на время репетиции парада к 9 Мая в Красноярске.