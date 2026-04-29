Крупные отделения почты в Красноярском крае в майские будут работать как обычно

В пресс-службе почты России рассказали, как на майских праздниках будут работать почтовые отделения региона. Так, 30 апреля и 8 мая рабочий день большинства отделений сократится на один час, а 1 и 9 мая станут выходными. Однако 18 крупных отделений, которые расположены не только в Красноярске, но и Ачинске, Канске, Железногорске, Дивногорске, будут работать в майские праздники по обычному расписанию. Уточнить актуальный график можно на сайте.