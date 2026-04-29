В столице Татарстана 1 мая откроется барбекю-зона на набережной озера Кабан

В Казани с 1 мая на обновленной части набережной озера Нижний Кабан жители и гости города смогут вновь арендовать барбекю-зону для проведения пикника или праздника на свежем воздухе.
Площадка включает в себя три пикниковые зоны, в каждую из которых входит мангал, стол, скамьи и зонт. Максимальная вместимость каждой из зон — шесть человек, сообщили в дирекции парков и скверов.
Напомним, сезон барбекю на набережной озера Кабан завершился 24 сентября прошлого года. Площадка работала с 30 апреля до 22 сентября. За пять месяцев ее посетили более 800 человек.
Забронировать барбекю-зону, узнать подробную информацию можно по ссылке.