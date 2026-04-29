Четырех жителей Красноярска будут судить за похищение выплат бойцов СВО

По ее данным, в 2025 году 35-летний гендиректор фирмы в Красноярске, ранее судимый за кражи и мошенничество, решил использовать свой опыт для организации очередной преступной схемы. Он собрал группу из трёх знакомых, включая двух женщин, и начал искать одиноких, пьющих мужчин, которые к тому же не общаются с родственниками. Им предлагали заключить формальный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО, а карты для выплат оставлять у «семьи».