Четырех жителей Красноярска будут судить за похищение выплат бойцов СВО

КРАСНОЯРСК, 29 апр — РИА Новости. Четверо жителей Красноярска организовали мошенническую схему, с помощью которой сумели похитить выплаты бойцов СВО на сумму более 23 миллионов рублей, теперь их ждет суд, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, в 2025 году 35-летний гендиректор фирмы в Красноярске, ранее судимый за кражи и мошенничество, решил использовать свой опыт для организации очередной преступной схемы. Он собрал группу из трёх знакомых, включая двух женщин, и начал искать одиноких, пьющих мужчин, которые к тому же не общаются с родственниками. Им предлагали заключить формальный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО, а карты для выплат оставлять у «семьи».
«За 2 месяца таким путём отправили шестерых. Трое погибли, трое пропали без вести. Выплаты — единовременные, ежемесячные и посмертные — поступали на счета “жен”, которые группа контролировала… К моменту разоблачения группа получила более 23 млн руб», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, уголовное дело о мошенничестве направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска.