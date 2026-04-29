Известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Уфе.

Сейчас в башкирской столице проживают 1022 ветерана Великой Отечественной войны. Из них: 25 участников войны, 19 узников концлагерей, 28 жителей блокадного Ленинграда, один житель осажденного Севастополя, 949 тружеников тыла. Данные на оперативном совещании в мэрии озвучила замглавы администрации города Гуллярия Ялчикаева.
По ее словам, ко Дню Победы поздравят каждого ветерана, передадут открытки и подарки. У домов девяти ветеранов с 29 апреля по 8 мая пройдут индивидуальные парады. В программе — торжественное прохождение кадетов и концерт. Как ранее сообщал Башинформ, подобный парад сегодня организовали для фронтовика Исака Рубина.
Тех, кому позволяет здоровье, 9 мая пригласят на гостевые трибуны на праздничный парад.