Известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Уфе

Источник: Башинформ

Сейчас в башкирской столице проживают 1022 ветерана Великой Отечественной войны. Из них: 25 участников войны, 19 узников концлагерей, 28 жителей блокадного Ленинграда, один житель осажденного Севастополя, 949 тружеников тыла. Данные на оперативном совещании в мэрии озвучила замглавы администрации города Гуллярия Ялчикаева.

По ее словам, ко Дню Победы поздравят каждого ветерана, передадут открытки и подарки. У домов девяти ветеранов с 29 апреля по 8 мая пройдут индивидуальные парады. В программе — торжественное прохождение кадетов и концерт. Как ранее сообщал Башинформ, подобный парад сегодня организовали для фронтовика Исака Рубина.

Тех, кому позволяет здоровье, 9 мая пригласят на гостевые трибуны на праздничный парад.