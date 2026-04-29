Фонтан с ладьей и подсветкой появится на набережной в Павлове

Фонтан с ладьей появится на набережной в Павлове. Сейчас там продолжаются работы по благоустройству участка на улице Ломоносова, рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в администрации района.
Уже заключены контракты на проведение работ по устройству технического помещения фонтана, проложены инженерные коммуникации к нему и ведется работа по отделке фонтана гранитом. Этим занимается подрядчик из Краснодара — ООО «ФонтанГрад».
Вскоре на фонтане появится фигура из ладьи с архитектурной подсветкой, под которую уже проложены коммуникации. Устанавливать ее будет компания из Санкт-Петербурга. В нижней части набережной установят купольную сцену для разных мерприятия.
Также на набережной устанавливают бордюрные камни тротуара, готовят основание для укладки брусчатки, завершается монтаж лестниц, формируется склон с укладкой геотекстиля и георешетки под газон. Работы проводит ИП «Грехов А. Г.».
Ранее на сайте pravda-nn.ruс00ообщалось, что стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году в Нижегородской области.