Первомай со вкусом. Как выбрать идеальное мясо и маринад для шашлыка

Майские праздники для волгоградцев — это чаще всего дача, природа и, конечно, шашлык. Чтобы блюдо получилось вкусным, сочным и безопасным, нужно знать несколько важных правил. Рецептами и лайфхаками по выбору мяса, маринада и жарке с «АиФ-Волгоград» поделились эксперты и знатоки.
Какое мясо лучше: плюсы и минусы разных видов.
Свинина — самый популярный выбор волгоградцев. Для шашлыка идеально подходят:
шейная часть;
лопатка;
корейка;
грудинка с тонкими жировыми прослойками — они дают сочность.
Окорок и вырезка будут суховаты, но их можно спасти длительным маринованием и правильной жаркой.
Признаки качественной свинины:
бледно-розовый цвет;
упругость (ямка от нажатия быстро выравнивается);
нет слизи и неприятного запаха.
Говядина — для терпеливых. Ее мясо жестче, а потому требует более долгого маринования. Если вы решили остановиться на этом варианте, выбирайте лопатку, филейный край или вырезку.
Баранина — классика южного шашлыка. Берите корейку с тонкой жировой прослойкой, поясничную часть — не ошибетесь. Но главное — мясо должно быть молодого барашка: оно мягче и быстрее маринуется.
Курица подойдет для тех, кто следит за фигурой. Лучший выбор — крылья и ножки. Грудка будет суховата. При покупке обращайте внимание на:
светлый цвет без серых и зеленоватых пятен;
сухую кожицу без липкости.
Важно: любое мясо должно быть свежим, а не замороженным. Так сохранятся волокна, и сок лучше удержится при жарке.
Как не купить опасное мясо.
Эксперты Волгоградского филиала ЦОК АПК предупреждают: один непрожаренный кусочек может привести к серьезным проблемам со здоровьем — можно «подхватить» сальмонеллез, листериоз и другие инфекции.
На что обратить внимание, выбирая мясо для шашлыка:
заветренные, темные куски говорят о том, что мясо старое;
ямка от нажатия не выравнивается — несвежее;
воздержитесь от покупки мяса с неприятным, затхлым или химическим запахом и липким налетом.
Покупать мясо нужно только в магазинах и на официальных рынках, где есть ветеринарные документы и условия хранения.
Идеальный маринад: как не испортить мясо.
Согласно ГОСТу, классические составляющие шашлыка: лук, уксус, соль, горчица, молотый перец, кориандр, паприка, зира, лавровый лист.
Рецептом маринада для папиного шашлыка из свинины поделилась уроженка Волгограда, звезда телешоу «Дом-2», а в настоящее время — отличный кулинар, балующий своего супруга и гостей деликатесами, Наталья Варвина.
Для шашлыка «Сан Саныча» подойдет только свиная шея.
Нарезанный базилик смешивается с большим количеством лука тонкими полукольцами — его должно быть столько же сколько и мяса, нарезанного пластинами толщиной в один сантиметр.
На дно чашки выкладывается слой лука, базилика, добавляется соль и чёрный перец, сверху слой мяса. Слои чередуются, их завершает щедрый слой лука и базилика. Заготовка отправляется на ночь под гнётом в холодильник.
«Мясо в таком маринаде может стоять и дольше, до двух дней. Для насадки на шампур, делаем в мясе разрез, не до конца куска, затем, накручиваем спиралью», — советует Наталья.
Универсальным рецептом, который подойдет всем, предлагают специалисты Волгоградского филиала ЦОК АПК". В него входят:
лук;
соль;
перец;
растительное масло.
Такая смесь не даст мясу подгореть, сохранит соки и подарит приятный цвет.
Кислые маринады (уксус, йогурт, кефир, майонез, лимонный сок) смягчают мясо и помогают бороться с вредными микроорганизмами.
Для пикантности можно добавить помидоры, яблоки, кинзу, мед, острый перец или чеснок. Но не переборщите: 2−3 вида специй вполне достаточно.
Минимальное время маринования шашлыка составляет:
курица — 1−2 часа.
свинина — 3−5 часов.
говядина и баранина — от 6 часов и дольше.
Замаринованное мясо лучше жарить сразу. Если осталось — храните в полиэтилене в холодильнике не более суток, советуют специалисты.
Шашлык для большой компании.
Идеальное блюдо для большой компании и праздников предлагает Наталья Варвина. В ингредиенты входят:
бедро куриное;
растительное масло;
морская соль;
сушеный чеснок;
молотая паприка;
тростниковый сахар;
черный молотый перец.
Больше всего для этого шашлыка подойдут куриные бёдра без кожи и костей.
Специи перемешивают с растительным маслом, чтобы они лучше прилипли к мясу. Перекладывают в контейнер с крышкой и убирают в холодильник на 1,5−2 часа, а лучше на ночь. Хорошо промаринованную курицу насаживают на шампур, складывая каждое бедро примерно пополам и, немного закручивая — так шашлык получился не очень сухой и останется сочным.
Во время готовки шашлык нужно постоянно переворачивать для равномерного румяного цвета.
Готовый полуфабрикат: на что смотреть в магазине.
Если времени на маринование нет, можно купить уже готовый шашлык в вакуумной упаковке. Но будьте внимательны:
проверьте дату изготовления и срок годности- обычно он составляет от 24 часов до 3 суток;
изучите состав.
Обратите внимание на категорию:
А и Б — 60−80% мышечной ткани, это лучший выбор;
В, Г, Д — больше жира и сухожилий.
Кусочки должны быть примерно одинакового размера — для равномерной прожарки.
Как правильно жарить шашлык.
Шашлык нужно жарить на углях серо-белого налета и равномерного жара. Нанизывая кусочки, следует оставлять между ними небольшое пространство. С овощами мясо лучше не чередовать — готовить их отдельно: время жарки мяса 15−25 минут, овощей — около 10 минут.
Чтобы не пересушить мясо, его нужно поливать водой или остатками маринада, но не прокалывать — иначе вытечет весь сок.
Проверить блюдо на готовность просто: нужно нажать на кусок. Появился прозрачный сок — готово, розовый — нужно еще подержать.
Чтобы шашлык был сочным, готовое блюдо нужно сложить в кастрюлю и накрыть её крышкой — он «дойдет» и останется мягким внутри.
Следует помнить, что неправильно приготовленный шашлык угрожает канцерогенами и бактериями:
хрустящая коричневая корочка содержит бензапирен, к тому же сильно зажаренное мясо плохо усваивается из-за насыщенных жиров;
непрожаренное мясо опасно патогенными бактериями, которые вызывают отравления и расстройства ЖКТ.
Как есть шашлык с пользой.
Чтобы получить от шашлыка больше пользы, есть его следует е вместе с овощами и зеленью — они снижают негативное воздействие жиров и канцерогенов.
Специалисты советуют: не ешьте шашлык на ночь — это тяжелая пища. Суточная норма для взрослого составляет до 300 граммов, для детей — до 200.
Следуя этим советам, удастся приготовить не просто вкусный, а еще и безопасный шашлык.