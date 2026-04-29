В лесах Подмосковья провели масштабную экологическую акцию

Масштабная экологическая акция «Субботник в лесу» состоялась 25 апреля в Подмосковье. Событие было организовано при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие собрало жителей региона, волонтеров, представителей муниципалитетов и коммунальных служб и положило начало сезону весенних субботников в области. В рамках акции участники расчистили леса от бытового мусора и валежника, привели в порядок рекреационные зоны и подготовили территории к пожароопасному периоду. Особое внимание уделялось наиболее посещаемым участкам леса.
Центральной площадкой мероприятия стал участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллеса». В целом, в рамках субботника были очищены участки во всех 19 лесничествах Московской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.