В центре Красноярска началось благоустройство еще одной поперечной улицы

В Красноярске началось благоустройство улицы Кирова. Работы идут в пешеходной части в двух кварталах от улицы Республики до Марковского со стороны набережной Качи.
Сейчас специалисты демонтируют покрытие и меняют старый бордюр на новый, из натурального природного камня. Также на всех спусках сделают гранитные понижения.
«Техника работает по одной стороне дороги, на участках выставлены необходимые знаки, а для удобства пешеходов уложены деревянные настилы. Обеспечен свободный проход по противоположным сторонам тротуара», — рассказали в мэрии.
Для модернизации системы освещения на участке прокладывают подземные каналы. Все провода и кабели уберут под землю, установят новые опоры и светильники.
В районе МФЦ демонтировали парковочный карман, который не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Парковка транспорта возле этого социального учреждения будет вдоль проезжей части, места для инвалидов обозначат знаками.
В пешеходной части после завершения работ с бортами начнут укладывать разноформатную брусчатку. Она условно разделит тротуар на зоны — фасадную, техническую, пешеходную и озеленения. Это автоматически разграничит потоки пешеходов. Сейчас единообразных непрерывных тротуаров вдоль улицы нет, разные участки имеют даже разные покрытия.
«Улица Кирова — одна из так называемых поперечных улиц исторического центра, где расположена большая часть старинных зданий. Такие улицы планомерно приводят к единым, современным стандартам благоустройства. После завершения работ она должна стать удобной, прежде всего для пешеходных прогулок. Улица имеет довольно сложный рельеф, со спусками, подъёмами, лестницами. Все объекты будут приведены к единому стилю, все участки должны стать удобны для маломобильных горожан. Это позволит создать комфортный прогулочный путь между двумя городскими набережными — Центральной и набережной реки Кача имени Петра Пимашкова», — рассказали в мэрии.
Кроме того, на Кирова отремонтируют проезжую часть — заменят два слоя асфальтобетонного покрытия, обновят дорожно-знаковую информацию и нанесут новую разметку.
Напомним, поперечные улицы исторического центра приводят в порядок в рамках подготовки к юбилею Красноярска уже второй сезон. В этом году работы выполнят также на улицах Диктатуры Пролетариата и Сурикова. На первой они уже стартовали, на второй благоустройство начнется после проведения археологических работ, так как она находится в особой исторической зоне.
