В Красноярске ввели новые правила использования электросамокатов и других СИМ

В Красноярске утвердили новые требования к использованию средств индивидуальной мобильности. О подписании соответствующих документов сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. По его словам, новые правила регулируют порядок использования и размещения СИМ как для кикшеринговых компаний, так и для частных пользователей. Уже сейчас мы имеем право штрафовать всех, кто нарушает правила. Но всё же к любым нововведениям нужно привыкнуть и настроить систему. Поэтому даем возможность кикшеринговым компаниям перенастроить свою работу, — уточнил глава города. Согласно утвержденным правилам, кикшеринговые компании будут перечислять средства в городской бюджет за использование инфраструктуры. Также вводятся ограничения на парковку: оставлять самокаты можно только в специально обозначенных зонах, которых в городе около 600. Если транспорт окажется в неположенном месте, оператору дадут два часа на его перемещение, в противном случае средство эвакуируют на штрафную стоянку. Существенные ограничения коснутся центральной части города, где передвижение на СИМ будет запрещено на ряде улиц, включая проспект Мира, улицы Карла Маркса и Ленина. При этом на правобережье движение разрешат там, где уже обустроены велосипедные дорожки. В мэрии не исключают, что в дальнейшем правила могут корректироваться. Параллельно планируется развитие сети велопешеходных маршрутов в городе. Напомним, что на улицах Красноярска уже установили знаки, запрещающие езду на самокатах.