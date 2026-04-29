Дело бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова дошло до суда

Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. По версии следствия, в 2022—2024 годах он получал от топ-менеджера «крупной тамбовской организации» взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения предоставлялись за покровительство. Ранее сообщалось, что взятки губернатору передавал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, по показаниям которого господина Егорова и задержали. Вместе с бывшим губернатором по делу в качестве соучастников проходят Александр Соломатин и Сергей Аганов.