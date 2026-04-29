Лариса Долина снимает бывшую квартиру Стивена Сигала за 700 тысяч рублей в месяц

Квартиру на 4 этаже в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе столицы, которая раньше принадлежала актеру Стивену Сигалу, арендовала Лариса Долина. Агент по недвижимости Константин Муравьев рассказал aif.ru, сколько певица платит в месяц и сколько может стоить такая недвижимость при покупке.
Стоимость аренды квартиры площадью 235 квадратных метров может составлять порядка 700 тысяч в месяц. А купить такое жилье можно примерно за 220 млн рублей: один квадратный метр в элитном ЖК стоит от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Дом, где теперь живет Долина, относится к классу премиум: здесь установлены бесшумные лифты, есть панорамное остекление, дом находится под постоянной охраной.