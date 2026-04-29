В московском районе Раменки построят детский сад на 150 мест

Будут применены безопасные и качественные материалы.

Трехэтажный детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, появится в районе Раменки на западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в Москве социальных объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«При строительстве применяют безопасные и качественные материалы. Сейчас продолжаются работы по черновой и чистовой отделке, устройству фасада, а также внутренних инженерных систем и наружных сетей водоснабжения», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадь дошкольного учреждения на пересечении Минской улицы и Калужского направления Московской железной дороги превысит 3,3 тыс. кв. м. Внешний облик объекта будет отличаться уникальным объемным фасадом, который выполнят в белых тонах с желтыми и оранжевыми вставками, обрамляющими окна. Современное архитектурное решение позволит гармонично интегрировать его в жилую застройку района.

«В здании предусмотрены групповые ячейки, физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт, санузлы и пищеблок полного технологического цикла. Также создадут условия для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», — отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

По его словам, на прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Там уложат газон, высадят кустарники, установят ограждение и малые архитектурные формы, также организуют игровую площадку с теневыми навесами. Безопасность внутри и снаружи обеспечат современные системы видеонаблюдения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.