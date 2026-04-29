В Перми задерживается прилет и вылет нескольких авиарейсов

В аэропорту Большое Савино зафиксированы задержки как на вылет, так и на прилёт рейсов. По данным онлайн-табло, часть рейсов отправляется с опозданием, некоторые остаются в статусе регистрации или задержки. Среди направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие.
Напомним, сегодня, 29 апреля в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. Небо временно закрывали, из-за чего приём и выпуск воздушных судов из аэропорта Перми был временно недоступен.
Подобные меры применяются для обеспечения безопасности полётов, однако они приводят к сдвигам в расписании и массовым задержкам рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации по своим рейсам.