Сотрудник нижегородского предприятия устроил пожар с ущербом в 40 млн рублей

Сотрудник компании решил подплавить распустившиеся нитки на ремне спецкресла в микроавтобусе. После этого мужчина покинул машину, не заметив, как горящие лоскуты попали на сиденье. В результате пламя охватило весь автомобиль, а затем перекинулось на стены здания и другие транспортные средства. Известно, что шесть автомобилей не доехали до своих заказчиков. Пожар также повредил оборудование и строительные конструкции.