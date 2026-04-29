Сотрудник нижегородского предприятия устроил пожар с ущербом в 40 млн рублей

Попытка убрать бахрому в салоне автомобиля обернулась крупным пожаром на нижегородском предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сотрудник компании решил подплавить распустившиеся нитки на ремне спецкресла в микроавтобусе. После этого мужчина покинул машину, не заметив, как горящие лоскуты попали на сиденье. В результате пламя охватило весь автомобиль, а затем перекинулось на стены здания и другие транспортные средства. Известно, что шесть автомобилей не доехали до своих заказчиков. Пожар также повредил оборудование и строительные конструкции.
Ущерб от возгорания оценили в 40 млн рублей. Виновник уже выплатил 11 млн рублей.
