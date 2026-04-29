Летние каникулы в школах Пермского края начнутся 27 мая

Сроки летних каникул для школьников определило Минпросвещения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Краевое Минобразования сообщило о сроках летних каникул для школьников Прикамья. Ребята наберутся сил после учебного года с 27 мая по 31 августа.

В краевом ведомстве отметили, что завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов.

В этом году школы Перми окончат 13 774 девятиклассника и 4 486 одиннадцатиклассников. Для выпускников 9-х классов основной период сдачи ОГЭ пройдет со 2 июня по 6 июля, 11-х классов сдача ЕГЭ — с 1 июня по 9 июля.

Ранее в Минпросвещения РФ выбрали единые даты проведения школьных последних звонков и выпускных. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно.