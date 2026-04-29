Региональный форум «Единой России» «Есть результат!» стартовал с отправки гуманитарной помощи в зону СВО

В Красноярске стартовал региональный отчетный форум «Единой России» «Есть результат!», на котором партийная команда отчитается за пять лет работы.
На площадке представители «Единой России» представят ключевые результаты по положениям народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму и краевой парламент в 2021 году.
Стартовал региональный форум с отправки гуманитарной помощи в зону СВО. Представители партии собрали груз для земляков ко Дню Победы, а также помощь для жителей Свердловского муниципального округа ЛНР. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков пообщался с волонтерами, формировавшими груз и водителями, которые поведут фуру по маршруту.
Как рассказала руководитель краевого партийного гуманитарного центра «Единой России» Инна Рычкова в составе груза, в том числе, находятся посылки бойцам ко Дню Победы:
«Сегодня мы в рамках проведения партийного форума “Есть результат!” отправляем очередной 139 рейс гуманитарного центра партии. В составе груза три легковых автомобиля от Шарыповского округа для своих земляков, посылки участникам СВО, собранные партийцами в рамках краевой партийной акции “СВОим для Победы”. Они будут переданы нашим защитникам в новых регионах накануне Дня Победы. Также в фуре отправляются посылки детям социальных учреждений Свердловского округа ЛНР, собранные в рамках партийной акции “Детям Донбасса с теплом из Сибири”. Эта акция инициирована партийцами и приурочена ко Дню защиты детей и началу летних каникул. Чтобы на отдыхе у ребят уже был и новый спортивный инвентарь, и карандаши, краски, альбомы, настольные игры для проведения лета с пользой и удовольствием. Конечно же, в каждой фуре едут посылки, которые традиционно передают волонтерские движения края своим землякам, в том числе наши соратники волонтерское движение “Защитникам Красноярск”.
Отметим, партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) 074−02−22.
Поддержка участников СВО — важное направление народной программы партии «Единая Россия».