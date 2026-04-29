Три незаконные свалки на 1,7 га ликвидировали в Ростовской области

После проверок с донских сельхозучастков убрали три стихийные свалки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под угрозой судебного разбирательства ликвидировали три незаконные свалки на сельхозучастках. Всего расчистили более 1,7 га, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Ранее специалисты надзорного ведомства нашли строительный и бытовой мусор на сельхозугодиях в границах Волгодонского, Цимлянского и Кагальницкого районов. Самый большой захламленный участок в 1,5 га находился в Цимлянском районе. Владельцам земель выдали предприсание об устранении нарушений.

В марте 2026 года территории осмотрели повторно: свалки не нашли, а освободившиеся участки можно было использовать для сельскохозяйственной деятельности.

В преддверии нового посевного сезона Россельхознадзор напоминает: на землях сельхозназначения нельзя устраивать стихийные свалки. При выявлении таких нарушений могут подать в суд для принятия мер в отношении собственников земельных участков.

