Три незаконные свалки на 1,7 га ликвидировали в Ростовской области

В Ростовской области под угрозой судебного разбирательства ликвидировали три незаконные свалки на сельхозучастках. Всего расчистили более 1,7 га, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Ранее специалисты надзорного ведомства нашли строительный и бытовой мусор на сельхозугодиях в границах Волгодонского, Цимлянского и Кагальницкого районов. Самый большой захламленный участок в 1,5 га находился в Цимлянском районе. Владельцам земель выдали предприсание об устранении нарушений.
В марте 2026 года территории осмотрели повторно: свалки не нашли, а освободившиеся участки можно было использовать для сельскохозяйственной деятельности.
В преддверии нового посевного сезона Россельхознадзор напоминает: на землях сельхозназначения нельзя устраивать стихийные свалки. При выявлении таких нарушений могут подать в суд для принятия мер в отношении собственников земельных участков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.